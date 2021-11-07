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Главный тренер сборной России Карпин приехал на дерби "Спартак" — "Локомотив"

Встреча проходит в эти минуты на столичном стадионе "Открытие-арена".

7 ноября, 16:06

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин приехал на матч 14-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Локомотивом".

Приехав на стадион, он не стал общаться с журналистами и молча прошёл на трибуны.

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Добавим, что дерби "Спартак" — "Локомотив" проходит в эти минуты на стадионе "Открытие-арена" в Москве.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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