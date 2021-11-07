Главный тренер сборной России Карпин приехал на дерби "Спартак" — "Локомотив"
Встреча проходит в эти минуты на столичном стадионе "Открытие-арена".
Фото © РФС
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин приехал на матч 14-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Локомотивом".
Приехав на стадион, он не стал общаться с журналистами и молча прошёл на трибуны.
Добавим, что дерби "Спартак" — "Локомотив" проходит в эти минуты на стадионе "Открытие-арена" в Москве.
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