Защитник Самошников получил травму перед матчами сборной России
Он отсутствует в заявке своей команды на сегодняшний матч против "Ростова".
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Защитник "Рубина" Илья Самошников получил травму в преддверии матчей сборной России в отборе ЧМ-2022. Об этом в эфире "Матч Премьер" сообщил комментатор Роман Трушечкин.
"Его нет даже в запасе сегодня. Леонид Слуцкий сказал, что он получил серьёзную травму. Это мостик уже в сборную. Возможно, Самошников мимо сборной, мимо этих важнейших матчей", — отметил комментатор.
Добавим, что Илья Самошников попал в заявку сборной России по футболу на ближайшие матчи против Кипра и Хорватии.
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