Защитник Самошников получил травму перед матчами сборной России

Защитник "Рубина" Илья Самошников получил травму в преддверии матчей сборной России в отборе ЧМ-2022. Об этом в эфире "Матч Премьер" сообщил комментатор Роман Трушечкин.

"Его нет даже в запасе сегодня. Леонид Слуцкий сказал, что он получил серьёзную травму. Это мостик уже в сборную. Возможно, Самошников мимо сборной, мимо этих важнейших матчей", — отметил комментатор.