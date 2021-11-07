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Защитник Самошников получил травму перед матчами сборной России

Он отсутствует в заявке своей команды на сегодняшний матч против "Ростова".

7 ноября, 14:35

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Защитник "Рубина" Илья Самошников получил травму в преддверии матчей сборной России в отборе ЧМ-2022. Об этом в эфире "Матч Премьер" сообщил комментатор Роман Трушечкин.

"Его нет даже в запасе сегодня. Леонид Слуцкий сказал, что он получил серьёзную травму. Это мостик уже в сборную. Возможно, Самошников мимо сборной, мимо этих важнейших матчей", — отметил комментатор.

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Добавим, что Илья Самошников попал в заявку сборной России по футболу на ближайшие матчи против Кипра и Хорватии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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