Легендарный украинский футболист Шевченко стал главным тренером "Дженоа"

В "Твиттере" пресс-служба клуба намекнула на назначение Шевченко на новую должность, выложив эмодзи с флагом Украины. Через пару минут сам специалист ответил на этот твит, опубликовав пост с цветами клуба. Позже клуб "Дженоа" дал официальную информацию о назначении специалиста. По информации итальянских СМИ, Шевченко подписал контракт до 2024 года с зарплатой в два миллиона евро в год.