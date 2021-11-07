Легендарный украинский футболист Шевченко стал главным тренером "Дженоа"
По данным СМИ, контракт специалиста с клубом рассчитан до 2024 года, а получать он будет два миллиона евро в год.
Фото © ТАСС/EPA/Alessandro Garafallo
Украинский футболист, обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко назначен главным тренером итальянского клуба "Дженоа".
В "Твиттере" пресс-служба клуба намекнула на назначение Шевченко на новую должность, выложив эмодзи с флагом Украины. Через пару минут сам специалист ответил на этот твит, опубликовав пост с цветами клуба. Позже клуб "Дженоа" дал официальную информацию о назначении специалиста. По информации итальянских СМИ, Шевченко подписал контракт до 2024 года с зарплатой в два миллиона евро в год.
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Добавим, что до этого Шевченко был главным тренером сборной Украины по футболу, с которой сумел дойти до четвертьфинала Евро-2020, уступив там Англии.
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