"Зенит" в меньшинстве на выезде сыграл вничью с "Уралом" в РПЛ

Главным событием встречи стало удаление одного из лидеров сине-бело-голубых — бразильца Клаудиньо. В начале второго тайма он грубо подкатился под игрока "Урала", за что и получил красную карточку. В оставшееся время обе команды не смогли изменить счёт на табло.