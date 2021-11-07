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"Зенит" в меньшинстве на выезде сыграл вничью с "Уралом" в РПЛ

Команда Сергея Семака продолжит занимать первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

7 ноября, 12:52

Фото © ФК "Зенит"

Петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с аутсайдером РПЛ — "Уралом" — в матче 14-го тура Премьер-лиги.

Главным событием встречи стало удаление одного из лидеров сине-бело-голубых — бразильца Клаудиньо. В начале второго тайма он грубо подкатился под игрока "Урала", за что и получил красную карточку. В оставшееся время обе команды не смогли изменить счёт на табло.

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Подшефные Сергея Семака продолжат лидировать, несмотря на ничейный результат, имея в активе 30 очков. "Урал" также не изменит свою позицию — последняя 16-я строчка и 11 баллов после 14 матчей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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