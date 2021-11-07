Фигуристка Анна Щербакова должна была одержать победу на этапе Гран-при в Турине и сумела это сделать. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил олимпийский чемпион 1984 года Алексей Урманов.

"Анна Щербакова — уникальная спортсменка, она большая молодчина. Моё мнение — она гениальная девчонка, которая доказывает всем, что она супер. И она не то что заслуживала этой победы, она должна была победить, и она это сделала", — отметил Урманов.