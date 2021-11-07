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"Она большая молодчина": Олимпийский чемпион Урманов высоко оценил Щербакову после победы на Гран-при

Наша соотечественница шла на третьем месте после короткой программы, однако безупречно откатала произвольную и сумела одержать победу.

7 ноября, 12:51

Фото © Joosep Martinson - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Фигуристка Анна Щербакова должна была одержать победу на этапе Гран-при в Турине и сумела это сделать. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил олимпийский чемпион 1984 года Алексей Урманов.

"Анна Щербакова — уникальная спортсменка, она большая молодчина. Моё мнение — она гениальная девчонка, которая доказывает всем, что она супер. И она не то что заслуживала этой победы, она должна была победить, и она это сделала", — отметил Урманов.

"Подтвердила звание чемпионки мира": Бывший канадский фигурист восхитился победным выступлением Щербаковой в Турине

"Подтвердила звание чемпионки мира": Бывший канадский фигурист восхитился победным выступлением Щербаковой в Турине

Напомним, Щербакова занимала третье место после короткой программы на этапе Гран-при в Турине. Однако она сумела безупречно откатать произвольную, обновив свой личный рекорд. В итоге действующая чемпионка мира заняла первое место по сумме двух прокатов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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