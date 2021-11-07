"Она большая молодчина": Олимпийский чемпион Урманов высоко оценил Щербакову после победы на Гран-при
Наша соотечественница шла на третьем месте после короткой программы, однако безупречно откатала произвольную и сумела одержать победу.
Фото © Joosep Martinson - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images
Фигуристка Анна Щербакова должна была одержать победу на этапе Гран-при в Турине и сумела это сделать. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил олимпийский чемпион 1984 года Алексей Урманов.
"Анна Щербакова — уникальная спортсменка, она большая молодчина. Моё мнение — она гениальная девчонка, которая доказывает всем, что она супер. И она не то что заслуживала этой победы, она должна была победить, и она это сделала", — отметил Урманов.
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Напомним, Щербакова занимала третье место после короткой программы на этапе Гран-при в Турине. Однако она сумела безупречно откатать произвольную, обновив свой личный рекорд. В итоге действующая чемпионка мира заняла первое место по сумме двух прокатов.
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