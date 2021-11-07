Баскетбольный ЦСКА потерпел пятое поражение подряд, уступив УНИКСу

Самым результативным игроком встречи стал Айзея Канаан из УНИКСа, который набрал 25 очков. Благодаря этой победе казанцы стали лидерами турнира. Армейцы же расположились на четвёртом месте.

Добавим, что столичный клуб потерпел пять поражений кряду впервые с сезона 2000/2001. До этого ЦСКА потерпел поражение в трёх матчах Евролиги и одной встрече Единой лиги ВТБ.