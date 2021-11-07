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Баскетбольный ЦСКА потерпел пятое поражение подряд, уступив УНИКСу

Стоит отметить, что для армейцев это первая подобная серия с сезона 2000/2001.

7 ноября, 14:25

Фото © cskabasket.com

Московский ЦСКА уступил казанскому УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ со счётом 69:64.

Самым результативным игроком встречи стал Айзея Канаан из УНИКСа, который набрал 25 очков. Благодаря этой победе казанцы стали лидерами турнира. Армейцы же расположились на четвёртом месте.

Добавим, что столичный клуб потерпел пять поражений кряду впервые с сезона 2000/2001. До этого ЦСКА потерпел поражение в трёх матчах Евролиги и одной встрече Единой лиги ВТБ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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