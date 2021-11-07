В Киеве усомнились в возможности продолжения "нормандского формата"
Там обратили внимание на то, что даже министры стран-участников пока не проводят переговоры.
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Продолжение "нормандского формата" по Донбассу находится под большим вопросом, так как договориться о следующем саммите не удаётся. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
"Сам нормандский формат, его продолжение под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в "нормандском формате" на высшем уровне, даже министры пока не встречаются", — заявил Никифоров в эфире телеканала "Дом".
Отвечая на вопрос о готовности президента Владимира Зеленского вынести обсуждение экологических проблем Донбасса на уровень "Четвёрки", он отметил, что и политическая часть "нормандского формата" под большим вопросом, что говорить об экологии.
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Ранее Лайф рассказывал, почему Зеленский решился на войну в Донбассе и чем ответит Россия. Провалил задания старших товарищей и будет свергнут: такие намёки получил Зеленский после вояжа в Вашингтон и решился возобновить войну в Донбассе.
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