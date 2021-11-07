В Киеве усомнились в возможности продолжения "нормандского формата"

Продолжение "нормандского формата" по Донбассу находится под большим вопросом, так как договориться о следующем саммите не удаётся. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Сам нормандский формат, его продолжение под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в "нормандском формате" на высшем уровне, даже министры пока не встречаются", — заявил Никифоров в эфире телеканала "Дом".

Отвечая на вопрос о готовности президента Владимира Зеленского вынести обсуждение экологических проблем Донбасса на уровень "Четвёрки", он отметил, что и политическая часть "нормандского формата" под большим вопросом, что говорить об экологии.