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В Киеве усомнились в возможности продолжения "нормандского формата"

Там обратили внимание на то, что даже министры стран-участников пока не проводят переговоры.

7 ноября, 14:13

Фото © Pixabay

Продолжение "нормандского формата" по Донбассу находится под большим вопросом, так как договориться о следующем саммите не удаётся. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Сам нормандский формат, его продолжение под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в "нормандском формате" на высшем уровне, даже министры пока не встречаются", — заявил Никифоров в эфире телеканала "Дом".

Отвечая на вопрос о готовности президента Владимира Зеленского вынести обсуждение экологических проблем Донбасса на уровень "Четвёрки", он отметил, что и политическая часть "нормандского формата" под большим вопросом, что говорить об экологии.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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