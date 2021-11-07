Ассанж с невестой решили засудить главу Минюста Британии за отказ в свадьбе

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис решили подать в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и начальницу тюрьмы Белмарш, где содержится журналист.

По данным Daily Mail, поводом стало то, что они якобы не позволяют паре пожениться. Влюблённые считают, что препятствия, которые британские власти создают для их бракосочетания, могут быть связаны с "политической войной" против Ассанжа. Моррис уверена, что "нет никаких причин для политического вмешательства в то, что является основополагающим правом человека".

Пара добивается свадьбы с мая 2021 года, когда невеста Ассанжа попросила тюремного священника организовать церемонию. Но все их обращения в различные тюремные инстанции остались без ответа. В своём иске они обвиняют Рааба и Луис в злоупотреблении властью, "иррациональном и несправедливом поведении", а также лишении пары и их детей прав.