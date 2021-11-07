Украинский политолог рассказал, когда Евросоюз потеряет интерес к Киеву
По его словам, США также сотрудничают с Незалежной только лишь ради "сдерживания России".
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Европейский союз потеряет интерес к Украине, как только страна перестанет быть транспортёром российского газа. Такое мнение выразил украинский политический эксперт Андрей Головачёв.
"Европа нами занималась, лишь когда мы были транспортёром российского газа. Этот статус мы потеряем через один-полтора года, и тогда мы получим холодный душ", — приводит его слова издание "Главред".
По мнению Головачёва, Киев сильно переоценивает свою значимость для Европы и мира в целом. Вместе с тем он указал и на то, что США в отношениях с Украиной преследуют лишь личные интересы, основным из которых является "сдерживание России". Политолог добавил, что в Белом доме давно признали многополярный мир с центрами в Вашингтоне, Москве и Пекине.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом объёмов. В соседней стране заявляли о потере четырёх с половиной миллиардов кубов транзита газа после сделки России и Венгрии.
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