Украинский политолог рассказал, когда Евросоюз потеряет интерес к Киеву

"Европа нами занималась, лишь когда мы были транспортёром российского газа. Этот статус мы потеряем через один-полтора года, и тогда мы получим холодный душ", — приводит его слова издание "Главред".

По мнению Головачёва, Киев сильно переоценивает свою значимость для Европы и мира в целом. Вместе с тем он указал и на то, что США в отношениях с Украиной преследуют лишь личные интересы, основным из которых является "сдерживание России". Политолог добавил, что в Белом доме давно признали многополярный мир с центрами в Вашингтоне, Москве и Пекине.