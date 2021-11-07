Бузова пожаловалась, что МХАТ не выплатил ей полмиллиона за роль в спектакле
Ранее театр объявил об отмене спектакля про Сталина "Чудесный грузин" с участием звезды.
Фото © VK / Ольга Бузова
Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что Московский художественный академический театр имени М. Горького не выплатил ей полумиллионный гонорар за спектакль "Чудесный грузин", в котором певица сыграла роль второго плана.
"Со мной не выходят на связь. Я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом", — сообщила звезда в эфире телеканала НТВ.
Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг отмены в театре спектакля про Сталина "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой. Это произошло после назначения на пост гендиректора МХАТа Владимира Кехмана. Театр объяснил отмену представлений низкой продажей билетов. Однако Бузова не поверила.
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