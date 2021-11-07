Бузова пожаловалась, что МХАТ не выплатил ей полмиллиона за роль в спектакле

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что Московский художественный академический театр имени М. Горького не выплатил ей полумиллионный гонорар за спектакль "Чудесный грузин", в котором певица сыграла роль второго плана.

"Со мной не выходят на связь. Я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом", — сообщила звезда в эфире телеканала НТВ.