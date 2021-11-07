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Бузова пожаловалась, что МХАТ не выплатил ей полмиллиона за роль в спектакле

Ранее театр объявил об отмене спектакля про Сталина "Чудесный грузин" с участием звезды.

7 ноября, 13:09
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/olgabuzova?z=photo32707600_457251827/photos32707600" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ольга Бузова</a></p>

Фото © VK / Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что Московский художественный академический театр имени М. Горького не выплатил ей полумиллионный гонорар за спектакль "Чудесный грузин", в котором певица сыграла роль второго плана.

"Со мной не выходят на связь. Я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом", — сообщила звезда в эфире телеканала НТВ.

Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг отмены в театре спектакля про Сталина "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой. Это произошло после назначения на пост гендиректора МХАТа Владимира Кехмана. Театр объяснил отмену представлений низкой продажей билетов. Однако Бузова не поверила.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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