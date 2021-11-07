В Ставропольском крае отказались от продления нерабочих дней

Власти Ставропольского края приняли решение не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров, добавив, что все санитарные требования по профилактике ковида остаются в силе.

"Нерабочие дни на Ставрополье продлены не будут. Завтра возвращаемся к обычному режиму жизни — с соблюдением тех требований эпидпрофилактики, которые действовали до начала нерабочей недели", — рассказал он в своём инстаграме.

Владимиров напомнил, что всю неделю с 8 по 15 ноября школьники и студенты будут находиться на дистанционном обучении. В остальном — никаких других изменений не планируется, заключил он.