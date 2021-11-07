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В Ставропольском крае отказались от продления нерабочих дней

Аналогичные меры уже приняло несколько других российских регионов.

7 ноября, 13:03

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Власти Ставропольского края приняли решение не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров, добавив, что все санитарные требования по профилактике ковида остаются в силе.

"Нерабочие дни на Ставрополье продлены не будут. Завтра возвращаемся к обычному режиму жизни — с соблюдением тех требований эпидпрофилактики, которые действовали до начала нерабочей недели", — рассказал он в своём инстаграме.

Эпидемиолог объяснил, когда будет виден эффект от режима нерабочих дней

Эпидемиолог объяснил, когда будет виден эффект от режима нерабочих дней

Владимиров напомнил, что всю неделю с 8 по 15 ноября школьники и студенты будут находиться на дистанционном обучении. В остальном — никаких других изменений не планируется, заключил он.

Аналогичные решения о непродлении нерабочих дней уже приняты в Республиках Коми, Мордовии, а также в ряде областей, включая Псковскую, Самарскую и Мурманскую.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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