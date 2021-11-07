Борисов объяснил, почему предприятия ОПК не могут уйти на локдаун

Особенно важно соблюдать антиковидные меры на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), так как в таких организациях работники не могут уйти на режим нерабочих дней из-за выполнения госзаказов, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

"На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьёзные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".