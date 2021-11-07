Борисов объяснил, почему предприятия ОПК не могут уйти на локдаун
По словам вице-премьера, на сотрудниках лежат очень серьёзные обязательства, поэтому им крайне необходимо соблюдать дисциплину.
Фото © Сайт Правительства РФ
Особенно важно соблюдать антиковидные меры на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), так как в таких организациях работники не могут уйти на режим нерабочих дней из-за выполнения госзаказов, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
"На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьёзные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее эпидемиолог объяснил, когда будет виден эффект от режима нерабочих дней. По его мнению, успешность ограничительных мер можно будет оценить по числу выявленных случаев заражения ковидом за сутки и количеству госпитализаций.
Комментариев: 0