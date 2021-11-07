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Борисов объяснил, почему предприятия ОПК не могут уйти на локдаун

По словам вице-премьера, на сотрудниках лежат очень серьёзные обязательства, поэтому им крайне необходимо соблюдать дисциплину.

7 ноября, 12:47
<p>Фото © <a href="http://static.government.ru/media/photos/960x540/Ao7MJI4PIDRe3xlYIFnRwf2SXK6cDUXa.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Правительства РФ</a></p>

Фото © Сайт Правительства РФ

Особенно важно соблюдать антиковидные меры на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), так как в таких организациях работники не могут уйти на режим нерабочих дней из-за выполнения госзаказов, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

"На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьёзные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

В России выявили 39 165 заразившихся ковидом за сутки

В России выявили 39 165 заразившихся ковидом за сутки

Ранее эпидемиолог объяснил, когда будет виден эффект от режима нерабочих дней. По его мнению, успешность ограничительных мер можно будет оценить по числу выявленных случаев заражения ковидом за сутки и количеству госпитализаций.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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