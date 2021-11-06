В Самарской области решили не продлевать режим нерабочих дней

Власти Самарской области выступили с заявлением о том, что режим нерабочих дней не будет продлён после 7 ноября, сообщает региональное правительство. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

Кроме того, с 8-го числа перестают действовать и ограничения для привитых или переболевших ковидом граждан старше 65 лет, однако невакцинированные жители старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию.

Также с понедельника возобновляется работа организаций, однако граждане смогут воспользоваться услугами ряда из них при наличии QR-кода, сведений о перенесённом заболевании или отрицательного ПЦР-теста, сделанного в последние 72 часа. Такое требование распространяется на заведения общепита (без ограничений по заполняемости), спортивные мероприятия и сферы культуры (заполняемость не более 50%), сферы услуг, магазины непродовольственных товаров и продовольственные точки площадью свыше двух тысяч квадратных метров.

Аналогичные решения о непродлении нерабочих дней приняты в Республиках Коми, Мордовии, также в Псковской и Мурманской областях.