В Киргизии женщины получат равные права с мужчинами

Власти Киргизии разработали долгосрочную Национальную стратегию по достижению гендерного равенства до 2030 года. Об этом сообщила заместитель министра труда, соцобеспечения и миграции Жаныл Алыбаева на 80-й сессии Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

По её словам, в документ входят пять приоритетных направлений. Речь идёт о расширении экономических возможностей женщин, культурной политике и функциональном образовании, защите от гендерной дискриминации и справедливом правосудии, женском политическом участии, а также регуляторной политике в целях обеспечения гендерного равенства.

"Также Национальная стратегия развития Кыргызской Республики до 2040 года включает в себя гендерно направленные цели, задачи и меры. В том числе снижение материнской смертности на 25%, защиту и продвижение интересов детей и женщин, прекращение практики насильственных и ранних браков, всех форм семейного насилия, продвижение принципов ответственного родительства, охрану материнства и отцовства", — цитирует местное издание "Кабар" Алыбаеву.

Она отметила, что, согласно мониторингу реализации предыдущей стратегии гендерного равенства до 2020 года, план действий был выполнен на 73%. В настоящий момент в Киргизии женщины полноценно и наравне с мужчинами участвуют на всех уровнях в принятии решений в политической, экономической и общественной сферах жизни.