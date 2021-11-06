Telegram сделает платным отключение рекламы в каналах

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере будет запущена подписка, позволяющая отключить официальные рекламные объявления в каналах. Об этом он сообщил в "Телеграме".

По словам предпринимателя, разработчики уже приступили к созданию функции, её запуск планируется уже в этом месяце. Причём опцию можно будет оформить в качестве "недорогой подписки", которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие месседжера.

"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое при условии достаточной стоимости показа приведёт к отсутствию объявлений в этом канале", — написал Дуров, говоря о выключении рекламных объявлений авторами каналов.

Также он указал, что разработчики продолжат работу над функциями, которые помогут Telegram "стать безубыточным проектом". При этом интересы пользователей и авторов контента останутся в приоритете.