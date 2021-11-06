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Полина Гагарина вышла в свет с новым возлюбленным

Вместе с избранником и детьми певица появилась на концерте Дианы Арбениной и Басты в Эмиратах.

6 ноября, 15:02

Фото © Instagram / gagara1987

Полина Гагарина показала нового возлюбленного. Видео © Telegram / Неопра, блин!

Российская певица Полина Гагарина впервые вышла в свет с новым избранником. Вместе с детьми артистки пара посетила фестиваль PARUS в Дубае. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал "Неопра, блин!".

Как сообщается, Гагарина посетила концерт Дианы Арбениной и Басты. Певицу заметили в VIP-ложе в компании её нового возлюбленного — саундпродюсера Владимира Чиняева, известного под псевдонимом ChinKong.

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Ранее Лайф сообщал, что бывший муж Полины Гагариной раскрыл, как его отношения со звездой дошли до суда. Когда-то влюблённые были не только супругами, но и лучшими друзьями, теперь же потеряли возможность мирно решать вопросы.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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