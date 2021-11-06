Пассажиры оценили введение QR-кодов на транспорте

Введение системы QR-кодов для проезда в общественном транспорте не поможет справиться с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. По мнению эксперта, данная мера создаст дополнительные проблемы.

"Все эти меры [введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте, для покупки билета на самолёт и т.д.] не имеют обоснований и не позволят снизить темпы распространения коронавируса, но приведут к банкротству тысячи транспортных предприятий по стране", — говорится в письме общественного деятеля.

Как указал Зотов, проверка QR-кода, на которую в среднем требуется около 20–30 секунд, в часы пик попросту парализует работу общественного транспорта. Кроме того, из-за лишнего времени удлинится маршрут и впоследствии увеличатся расходы перевозчиков.

Эксперт считает, что вместо QR-кодов стоит поменять график работы крупнейших предприятий городов. Такая мера, по его словам, позволит перераспределить пассажирские потоки во времени и уменьшить количество людей в транспорте.