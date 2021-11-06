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Пассажиры оценили введение QR-кодов на транспорте

Вместо данной меры стоит поменять график работы крупнейших предприятий городов, отметил общественник. По его мнению, это позволит уменьшить количество людей в автобусах или маршрутках.

6 ноября, 15:22

Фото © Pexels

Введение системы QR-кодов для проезда в общественном транспорте не поможет справиться с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. По мнению эксперта, данная мера создаст дополнительные проблемы.

"Все эти меры [введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте, для покупки билета на самолёт и т.д.] не имеют обоснований и не позволят снизить темпы распространения коронавируса, но приведут к банкротству тысячи транспортных предприятий по стране", — говорится в письме общественного деятеля.

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Как указал Зотов, проверка QR-кода, на которую в среднем требуется около 20–30 секунд, в часы пик попросту парализует работу общественного транспорта. Кроме того, из-за лишнего времени удлинится маршрут и впоследствии увеличатся расходы перевозчиков. 

Эксперт считает, что вместо QR-кодов стоит поменять график работы крупнейших предприятий городов. Такая мера, по его словам, позволит перераспределить пассажирские потоки во времени и уменьшить количество людей в транспорте.

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Ранее Лайф сообщал, что в Татарстане введут QR-коды на транспорте. Такая мера вступит в силу через две недели. Глава республики Рустам Минниханов отметил, что режим нерабочих дней в регионе продлевать не будут, однако ряд ограничений сохраняется до улучшения эпидемиологической обстановки.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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