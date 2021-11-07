Шойгу заявил, что более 90% российских военных лётчиков имеют боевой опыт

В Российской армии на сегодняшний день очень высокий боевой дух, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Очень-очень высокий боевой дух. Это в том числе связано и с тем, что у нас фактически все командиры всех звеньев, командиры полков, бригад, дивизий, армий, командующие округами, начальники штабов, вплоть до командиров батальонов, прошли через сирийскую операцию, поэтому все имеют, конечно, боевой опыт", — считает Шойгу.

Министр обороны РФ также обратил внимание на то, что более 90% лётчиков российских Воздушно-космических сил имеют опыт боевых действий. "У кого-то сто, а есть такие, у кого и четыреста боевых вылетов, это, конечно, уже совсем другая армия", — подчеркнул глава оборонного ведомства, отметив необходимость планировать, какое оружие поступит в будущем, сколько курсантов нужно принять на учёбу в высшие учебные заведения для эксплуатации этого оружия.