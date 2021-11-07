Избивших мужчину с ребёнком в Новой Москве доставили в суд

Четверых обвиняемых, задержанных после нападения на отца с ребёнком в столичном районе Новые Ватутинки, доставили в Щербинский суд Москвы. Кадры опубликовал SHOT .

В ближайшее время молодым людям изберут меру пресечения. Нападавшим уже было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего".