Избивших мужчину с ребёнком в Новой Москве доставили в суд
Ранее им было предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Скриншот из видео © Telegram / SHOT
Избивших мужчину с ребёнком в Новой Москве доставили в суд. Видео © Telegram / SHOT
Четверых обвиняемых, задержанных после нападения на отца с ребёнком в столичном районе Новые Ватутинки, доставили в Щербинский суд Москвы. Кадры опубликовал SHOT.
В ближайшее время молодым людям изберут меру пресечения. Нападавшим уже было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего".
Как сообщал Лайф, четверо парней напали на мужчину, гулявшего с маленьким ребёнком вечером 4 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, однако затем было решено переквалифицировать статью на более тяжкую.
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