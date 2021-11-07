Нападение на лифтёров в жилом доме в Балашихе оказалось вторым с начала ремонта

Недовольные шумом жители обстреляли рабочих. Видео © t.me / SHOT

Жительница многоэтажки в подмосковной Балашихе рассказала, что у мужчин, которые обстреляли из травмата ремонтников, просто сдали нервы, так как лифты не работали в здании уже с 12 июля и работы по замене оборудования длились круглосуточно.

"Просили потерпеть, предупредили, что работы будут происходить у нас в три смены. То есть будет шум. Все жители на это как бы согласились. А сейчас у нас вот такая ситуация… Работы производятся фактически 24 на 7", — рассказала женщина телеграм-каналу SHOT.

Она отметила, что у ремонтирующих лифт рабочих на руках есть все необходимые документы и предписания. Также, по её словам, нападение стало вторым с начала ремонта. Тогда перепалка тоже переросла в драку, но теперь люди не выдержали и схватились за оружие. Женщина говорит, что в результате произошедшего два ремонтника получили ранения.