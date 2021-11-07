Нападение на лифтёров в жилом доме в Балашихе оказалось вторым с начала ремонта
В прошлый раз перепалка тоже переросла в драку, но за оружие никто из её участников тогда не хватался.
Кадр из видео © t.me / SHOT
Недовольные шумом жители обстреляли рабочих. Видео © t.me / SHOT
Жительница многоэтажки в подмосковной Балашихе рассказала, что у мужчин, которые обстреляли из травмата ремонтников, просто сдали нервы, так как лифты не работали в здании уже с 12 июля и работы по замене оборудования длились круглосуточно.
"Просили потерпеть, предупредили, что работы будут происходить у нас в три смены. То есть будет шум. Все жители на это как бы согласились. А сейчас у нас вот такая ситуация… Работы производятся фактически 24 на 7", — рассказала женщина телеграм-каналу SHOT.
Она отметила, что у ремонтирующих лифт рабочих на руках есть все необходимые документы и предписания. Также, по её словам, нападение стало вторым с начала ремонта. Тогда перепалка тоже переросла в драку, но теперь люди не выдержали и схватились за оружие. Женщина говорит, что в результате произошедшего два ремонтника получили ранения.
Напомним, инцидент произошёл в многоэтажке на улице Чистопольской, 30 в подмосковной Балашихе. Из-за срочности рабочим разрешили осуществлять ремонтные работы с лифтом ночью, но этого не оценили местные жители, которые неоднократно жаловались в полицию на шум. В результате недовольные жильцы решили самостоятельно "поговорить" с лифтёрами и затеяли драку. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.
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