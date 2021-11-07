В МВД рассказали о наказании для автоледи, заставившей скорую уступить ей дорогу

В отношении жительницы города Юргы Кемеровской области, которая не уступила дорогу реанимобилю с включёнными спецсигналами во дворе дома, составили административный протокол. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

"Инспекторы ГИБДД привлекли автомобилистку к ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами", которая предусматривает наложение административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года", — уточнили в главке.