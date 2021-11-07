В МВД рассказали о наказании для автоледи, заставившей скорую уступить ей дорогу
Женщине грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до одного года.
Автоледи не пропускает карету скорой помощи в Юрге. Кадр из видео © Telegram / "Плохие новости"
В отношении жительницы города Юргы Кемеровской области, которая не уступила дорогу реанимобилю с включёнными спецсигналами во дворе дома, составили административный протокол. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.
"Инспекторы ГИБДД привлекли автомобилистку к ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами", которая предусматривает наложение административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года", — уточнили в главке.
Ранее Лайф сообщал, что автоледи перекрыла дорогу скорой и убедила инспектора ДПС заставить медиков её пропустить. В комментариях пользователи предположили, что женщина попросту не умеет сдавать назад, "потому встала в позу".
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