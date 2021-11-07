Врачи рассказали, кому грозит пугающий симптом "ковидных пальцев"

Чаще всего у курильщиков встречается так называемый симптом ковидных пальцев, или ложное обморожение. Это неврологическая проблема. Предрасположены к нему и люди с сосудистой патологией, рассказала врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

"Может наблюдаться покалывание пальцев, онемение, так называемая парестезия. В целом кожные проявления [при коронавирусной инфекции] уже достаточно известны. Также хорошо известно про сыпь как один из симптомов проявления ковида", — рассказала экcперт в беседе с РБК.

Как пояснил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов, коронавирус обычно действует именно на сосудистую стенку, вызывая воспалительный процесс, и тогда кровоснабжение нарушается. Симптом "ковидных пальцев" как раз и может стать одним из клинических проявлений этого. Факторов может быть много: возраст пациента, хронические патологии, длительность болезни и получаемое лечение.