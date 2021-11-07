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Врачи рассказали, кому грозит пугающий симптом "ковидных пальцев"

Связано это не только с вредными привычками, но также возрастом и длительностью болезни пациента.

7 ноября, 13:52

Фото © huffingtonpost.co.uk

Чаще всего у курильщиков встречается так называемый симптом ковидных пальцев, или ложное обморожение. Это неврологическая проблема. Предрасположены к нему и люди с сосудистой патологией, рассказала врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

"Может наблюдаться покалывание пальцев, онемение, так называемая парестезия. В целом кожные проявления [при коронавирусной инфекции] уже достаточно известны. Также хорошо известно про сыпь как один из симптомов проявления ковида", — рассказала экcперт в беседе с РБК.

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Как пояснил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов, коронавирус обычно действует именно на сосудистую стенку, вызывая воспалительный процесс, и тогда кровоснабжение нарушается. Симптом "ковидных пальцев" как раз и может стать одним из клинических проявлений этого. Факторов может быть много: возраст пациента, хронические патологии, длительность болезни и получаемое лечение.

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Ранее Лайф писал, что врачи нашли причины "ложных обморожений" конечностей при ковиде. Согласно их оценкам, это сигнал, что у пациента есть серьёзные сбои в работе организма. Появиться они могут в любых местах — на животе, груди, спине, конечностях, лице, в ротовой полости, носоглотке. Но в первую очередь при заражении коронавирусом нужно обратить внимание на ноги — часто страдают стопы и пальцы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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