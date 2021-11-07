Греф заявил о доступности жилья в России

Несмотря на рост цен на недвижимость в течение прошлого года, доступность жилья для россиян остаётся на достаточном уровне за счёт большого количества программ с господдержкой. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам Грефа, на сегодняшний день ипотека является единственным способом приобретения недвижимости для большинства россиян. При этом спрос на неё продолжает расти. Так, за девять месяцев 2021 года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на 2 триллиона рублей, что более чем в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.