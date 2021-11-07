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Захарова заявила, что Киев убивает надежду украинцев

По её мнению, после недавних событий Париж и Берлин больше не могут не замечать разнузданного поведения Незалежной.

7 ноября, 14:09
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © VK / МИД России

Используя ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, Киев убивает не только Минские соглашения, но и надежду граждан Украины на мирную жизнь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в "нормандском формате", не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договорённости, а главное — надежду граждан Украины на мирную жизнь", написала Захарова в своём телеграм-канале.

Также она ещё раз подчеркнула, что беспилотники в зоне конфликта в Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ. Даже нахождение патруля вблизи места атаки не даёт права ВСУ применять дронов.

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Командующий ВСУ заявил о готовности атаковать Донбасс турецкими дронами "днём и ночью"

Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает Киев ударными беспилотниками.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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