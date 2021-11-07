Захарова заявила, что Киев убивает надежду украинцев

Используя ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, Киев убивает не только Минские соглашения, но и надежду граждан Украины на мирную жизнь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в "нормандском формате", не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договорённости, а главное — надежду граждан Украины на мирную жизнь", — написала Захарова в своём телеграм-канале.