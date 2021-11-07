Захарова заявила, что Киев убивает надежду украинцев
По её мнению, после недавних событий Париж и Берлин больше не могут не замечать разнузданного поведения Незалежной.
Фото © VK / МИД России
Используя ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, Киев убивает не только Минские соглашения, но и надежду граждан Украины на мирную жизнь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в "нормандском формате", не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договорённости, а главное — надежду граждан Украины на мирную жизнь", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Также она ещё раз подчеркнула, что беспилотники в зоне конфликта в Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ. Даже нахождение патруля вблизи места атаки не даёт права ВСУ применять дронов.
Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает Киев ударными беспилотниками.
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