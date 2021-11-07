Счёт ближе к концу первого тайма открыл Солтмурад Бакаев. Однако ещё до перерыва Хорен Байрамян ликвидировал отставание. Во второй половине подшефные Виталия Кафанова не на шутку разогнались и четырежды поразили ворота казанцев: отличились Полоз, Алмквист, Соу и Глебов. В итоге убедительная победа "Ростова".