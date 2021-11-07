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У Слуцкого большие проблемы: "Ростов" разгромил "Рубин" и поднялся на десятое место в РПЛ

Клуб из Татарстана по-прежнему остаётся на восьмом месте, однако начинает отставать от конкурентов.

7 ноября, 15:24

Фото © VK / ФК "Ростов"

Футбольный клуб "Ростов" на своём поле разгромил казанский "Рубин" со счётом 5:1 в матче 14-го тура РПЛ.

Счёт ближе к концу первого тайма открыл Солтмурад Бакаев. Однако ещё до перерыва Хорен Байрамян ликвидировал отставание. Во второй половине подшефные Виталия Кафанова не на шутку разогнались и четырежды поразили ворота казанцев: отличились Полоз, Алмквист, Соу и Глебов. В итоге убедительная победа "Ростова".

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Благодаря этому результату команда с берегов Дона поднялась на десятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. "Рубин" по-прежнему восьмой, однако подшефные Леонида Слуцкого начинают отставать от конкурентов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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