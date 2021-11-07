"Ливерпуль" готов включиться в борьбу за полузащитника сборной России и московского "Динамо" Арсена Захаряна. Об этом пишет Liverpool News.

По информации издания, мерсесайдцы готовы отдать за Захаряна 15 миллионов евро. При этом в трансфере может быть заинтересован лично Юрген Клопп, у которого много общего, как подчёркивают авторы материала, с некогда фаворитом специалиста Генрихом Мхитаряном.