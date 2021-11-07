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Готовы отдать 15 миллионов евро: "Ливерпуль" может приобрести лучшего молодого футболиста России Захаряна

В этом сезоне он забил два мяча и отдал шесть результативных передач в 13 матчах чемпионата страны.

7 ноября, 15:03

Фото © ФК "Динамо"

"Ливерпуль" готов включиться в борьбу за полузащитника сборной России и московского "Динамо" Арсена Захаряна. Об этом пишет Liverpool News.

По информации издания, мерсесайдцы готовы отдать за Захаряна 15 миллионов евро. При этом в трансфере может быть заинтересован лично Юрген Клопп, у которого много общего, как подчёркивают авторы материала, с некогда фаворитом специалиста Генрихом Мхитаряном.

Талантливый игрок "Динамо" Захарян попал в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет

Талантливый игрок "Динамо" Захарян попал в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет

Добавим, что в этом сезоне Арсен Захарян забил два мяча и отдал шесть результативных передач в 13 матчах чемпионата страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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