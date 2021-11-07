Готовы отдать 15 миллионов евро: "Ливерпуль" может приобрести лучшего молодого футболиста России Захаряна
В этом сезоне он забил два мяча и отдал шесть результативных передач в 13 матчах чемпионата страны.
Фото © ФК "Динамо"
"Ливерпуль" готов включиться в борьбу за полузащитника сборной России и московского "Динамо" Арсена Захаряна. Об этом пишет Liverpool News.
По информации издания, мерсесайдцы готовы отдать за Захаряна 15 миллионов евро. При этом в трансфере может быть заинтересован лично Юрген Клопп, у которого много общего, как подчёркивают авторы материала, с некогда фаворитом специалиста Генрихом Мхитаряном.
Добавим, что в этом сезоне Арсен Захарян забил два мяча и отдал шесть результативных передач в 13 матчах чемпионата страны.
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