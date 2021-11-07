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Трусова пропустит этап Гран-при в Японии

Ранее стало известно, что на нём не выступит двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

7 ноября, 15:49
<p>Фото © Matthew Stockman - International Skating Union / International Skating Union via Getty Images</p>

Фото © Matthew Stockman - International Skating Union / International Skating Union via Getty Images

Российская фигуристка Александра Трусова пропустит этап Гран-при в Японии, который запланирован на следующую неделю. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Трусова не полетела в Токио, она пропустит этап", — подчеркнул источник.

По информации "Матч ТВ", от группы Этери Тутберидзе на этап отправилась одиночница Дарья Усачёва и дуэт Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

Журналистка усомнилась в победе Трусовой на Гран-при и заявила, что она уступает по уровню японской фигуристке

Журналистка усомнилась в победе Трусовой на Гран-при и заявила, что она уступает по уровню японской фигуристке

Добавим, что Трусова принимала участие на первом этапе Гран-при в США, где сумела одержать победу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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