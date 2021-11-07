Российская фигуристка Александра Трусова пропустит этап Гран-при в Японии, который запланирован на следующую неделю. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Трусова не полетела в Токио, она пропустит этап", — подчеркнул источник.

По информации "Матч ТВ", от группы Этери Тутберидзе на этап отправилась одиночница Дарья Усачёва и дуэт Евгения Тарасова / Владимир Морозов.