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ЦСКА "всухую" разгромил СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Главным героем встречи стал Владислав Каменев, который набрал три очка.

7 ноября, 16:38

Фото © ХК ЦСКА

Московский ЦСКА на своём льду разгромил питерский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в столице завершилась со счётом 4:0.

Главным героем игры стал Владислав Каменев. Сначала он сумел забросить две шайбы, а вскоре ассистировал Лукасу Валльмарку. Ещё один гол на счету Юакима Нордстрема. Добавим, что очередной "сухой" матч в сезоне сумел провести голкипер столичной команды Адам Рейдеборн.

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В таблице Западной конференции команды расположились на соседних местах: СКА идёт вторым, ЦСКА — третьим. В лидерах хельсинский "Йокерит".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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