ЦСКА "всухую" разгромил СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Московский ЦСКА на своём льду разгромил питерский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в столице завершилась со счётом 4:0.

Главным героем игры стал Владислав Каменев. Сначала он сумел забросить две шайбы, а вскоре ассистировал Лукасу Валльмарку. Ещё один гол на счету Юакима Нордстрема. Добавим, что очередной "сухой" матч в сезоне сумел провести голкипер столичной команды Адам Рейдеборн.