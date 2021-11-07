ЦСКА "всухую" разгромил СКА в регулярном чемпионате КХЛ
Главным героем встречи стал Владислав Каменев, который набрал три очка.
Фото © ХК ЦСКА
Московский ЦСКА на своём льду разгромил питерский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в столице завершилась со счётом 4:0.
Главным героем игры стал Владислав Каменев. Сначала он сумел забросить две шайбы, а вскоре ассистировал Лукасу Валльмарку. Ещё один гол на счету Юакима Нордстрема. Добавим, что очередной "сухой" матч в сезоне сумел провести голкипер столичной команды Адам Рейдеборн.
В таблице Западной конференции команды расположились на соседних местах: СКА идёт вторым, ЦСКА — третьим. В лидерах хельсинский "Йокерит".
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