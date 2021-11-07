Россиянка Кирпичникова взяла золото чемпионата Европы по плаванию в Казани

Россиянка Анастасия Кирпичникова взяла золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров вольным стилем. Турнир сегодня завершается в Казани.

Второе время показала ещё одна представительница нашей страны Анна Егорова, которая уступила Кирпичниковой более секунды. Бронзовая медаль у немки Исабель Мари Гаосэ.