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Россиянка Кирпичникова взяла золото чемпионата Европы по плаванию в Казани

Ещё одна представительница нашей страны — Анна Егорова — сумела показать второе время.

7 ноября, 16:43
<p>Фото © Mark Runnacles / Getty Images</p>

Фото © Mark Runnacles / Getty Images

Россиянка Анастасия Кирпичникова взяла золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров вольным стилем. Турнир сегодня завершается в Казани.

Второе время показала ещё одна представительница нашей страны Анна Егорова, которая уступила Кирпичниковой более секунды. Бронзовая медаль у немки Исабель Мари Гаосэ.

Сборную России лишили серебра домашнего чемпионата Европы по плаванию

Сборную России лишили серебра домашнего чемпионата Европы по плаванию

Добавим, что в общем зачёте турнира наша команда идёт на втором месте, имея в активе 10 золотых, пять серебряных и столько же бронзовых медалей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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