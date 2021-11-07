Россиянка Кирпичникова взяла золото чемпионата Европы по плаванию в Казани
Ещё одна представительница нашей страны — Анна Егорова — сумела показать второе время.
Фото © Mark Runnacles / Getty Images
Россиянка Анастасия Кирпичникова взяла золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров вольным стилем. Турнир сегодня завершается в Казани.
Второе время показала ещё одна представительница нашей страны Анна Егорова, которая уступила Кирпичниковой более секунды. Бронзовая медаль у немки Исабель Мари Гаосэ.
Добавим, что в общем зачёте турнира наша команда идёт на втором месте, имея в активе 10 золотых, пять серебряных и столько же бронзовых медалей.
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