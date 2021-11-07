Один человек погиб и шестеро пострадали в страшном ДТП в Башкирии

В результате столкновения двух легковых автомобилей на дороге в Дюртюлинском районе Башкирии один человек погиб и шестеро получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

"Пострадало шесть человек, двое из них — дети, один взрослый скончался. Пострадавшие оперативно доставлены в центральную районную больницу Дюртюлинского района, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.