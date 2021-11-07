Один человек погиб и шестеро пострадали в страшном ДТП в Башкирии
Оба автомобиля вылетели в кювет. Выжившим потребовалась помощь спасателей.
Фото © ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
В результате столкновения двух легковых автомобилей на дороге в Дюртюлинском районе Башкирии один человек погиб и шестеро получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.
"Пострадало шесть человек, двое из них — дети, один взрослый скончался. Пострадавшие оперативно доставлены в центральную районную больницу Дюртюлинского района, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Отмечается, что обе иномарки вылетели в кювет (при том, что каких-либо затруднений на дороге не наблюдалось). Причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ДПС.
Ранее Лайф писал, что на МКАД "мерседес" влетел в стоящую "шкоду", есть погибший.
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