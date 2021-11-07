Ещё один регион России решил не продлевать режим нерабочих дней

Власти Тюменской области заявили, что не намерены продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом сообщил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале оперштаба региона.

"Поступают обращения в адрес оперативного штаба относительно продления или непродления нерабочих дней. Нерабочие дни закончились. С завтрашнего дня, с 8 ноября, мы приступаем к своей текущей деятельности. Необходимо помнить, что есть перечень тех предприятий, которые открываются с QR-кодами", — сказал он.

Нерабочие дни в Тюменской области были объявлены на период с 30 октября по 7 ноября. Пантелеев также напомнил, что с 8 ноября для посещения торговых центров и ряда других объектов по-прежнему будет действовать система QR-кодов.