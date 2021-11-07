Ещё один регион России решил не продлевать режим нерабочих дней
Однако там с 8 ноября для посещения ТЦ и ряда других объектов по-прежнему будет действовать система QR-кодов.
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Власти Тюменской области заявили, что не намерены продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом сообщил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале оперштаба региона.
"Поступают обращения в адрес оперативного штаба относительно продления или непродления нерабочих дней. Нерабочие дни закончились. С завтрашнего дня, с 8 ноября, мы приступаем к своей текущей деятельности. Необходимо помнить, что есть перечень тех предприятий, которые открываются с QR-кодами", — сказал он.
Нерабочие дни в Тюменской области были объявлены на период с 30 октября по 7 ноября. Пантелеев также напомнил, что с 8 ноября для посещения торговых центров и ряда других объектов по-прежнему будет действовать система QR-кодов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова перечислила регионы РФ, где за неделю ухудшилась ситуация с ковидом, среди прочих она назвала Тюменскую область. Напомним, что на период локдауна в области были закрыты вузы, школы, среднеспециальные учебные заведения и все организации, кроме занятых на производстве непрерывного цикла.
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