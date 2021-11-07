Российских военных начали прививать от ковида ещё одной вакциной
Ранее иммунизация солдат проводилась первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V".
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Российские военные начали применять "Ковивак" для вакцинации от CoViD-19 в ведомственных лечебных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.
"Специалисты медицинской службы ЗВО нарастили оснащение медицинскими средствами ведомственные лечебные учреждения. Также дополнительно получена партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") и "Ковивак", увеличен коечный фонд для госпитализации пациентов в рамках помощи гражданскому населению региона", — сказано в сообщении.
Препарат вводится тем военным, кто уже получил полный курс вакцинации, а также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим и гражданскому персоналу. В Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Смоленской областях свыше десяти тысяч военнослужащих танковой армии ЗВО ревакцинированы от CoViD-19.
В пресс-службе также уточнили, что в период нерабочих дней дополнительно развернули палаты для размещения гражданских лиц, в усиленном режиме работали прививочные кабинеты на базе военных поликлиник Воронежа, Богучара, Валуек, Курска, Брянска, Клинцов, Смоленска и Коломны, а медики перешли на круглосуточное дежурство.
Ранее Лайф писал, что в Вооружённых силах РФ создали резерв для помощи пациентам с ковидом в регионах. Врачебно-сестринские бригады состоят из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения людей с коронавирусом.
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