Байден захотел сбить цены на нефть с помощью товарных интервенций

"ОПЕК, к сожалению, контролирует повестку в отношении цен на нефть... Он [Байден] может призвать их к увеличению поставок, и они на прошедшей неделе предпочли этого не делать. Президент изучает все возможности, которые есть в его распоряжении", — сказала министр в интервью телеканалу CNN.