Байден захотел сбить цены на нефть с помощью товарных интервенций
Ранее ОПЕК проигнорировала призывы американского лидера нарастить поставки.
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Президент США Джо Байден рассматривает различные варианты действий из-за того, что ОПЕК не захотела повышать уровень нефтедобычи. Среди альтернативных средств снижения цен на топливо — товарные интервенции, сообщила министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм.
"ОПЕК, к сожалению, контролирует повестку в отношении цен на нефть... Он [Байден] может призвать их к увеличению поставок, и они на прошедшей неделе предпочли этого не делать. Президент изучает все возможности, которые есть в его распоряжении", — сказала министр в интервью телеканалу CNN.
На вопрос о задействовании стратегического нефтяного резерва Дженнифер Грэнхолм ответила, что это как раз является одним из инструментов.
Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что страны ОПЕК+ должны нарастить объёмы добычи нефти. После чего Песков прокомментировал слова американского лидера и призвал не торопиться с выводами. В Кремле подчеркнули, что Россия верна своим обязательствам в рамках ОПЕК+, но не является сторонницей скоропалительных решений.
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