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Саакашвили отказался от лечения в тюрьме после публикации разоблачающего видео

Политик больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении.

7 ноября, 16:23
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее объявивший голодовку в тюрьме, отказался от приёма лекарств. Причиной стало выложенное в Сети видео, где политик принимает пищу.

"Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении", — сообщил журналистам личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе.

Также на вопрос, связан ли этот отказ с опубликованным Минюстом видео, где Саакашвили принимает пищу, личный врач политика ответил утвердительно. По словам юриста, кадры изучил народный защитник Грузии, который осуществляет надзор за соблюдением прав человека на территории страны, и пришёл к выводу, что такие медицинские вмешательства не нарушают режим голодовки.

Саакашвили объяснил видео своего обеда в разгар "голодовки" в тюрьме

Саакашвили объяснил видео своего обеда в разгар "голодовки" в тюрьме

Напомним, что после заключения в тюрьму из-за превышения должностных полномочий политик объявил голодовку. Позднее специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Как заявил адвокат Саакашвили, администрация СИЗО давала политику только витамины и соки.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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