Саакашвили отказался от лечения в тюрьме после публикации разоблачающего видео

"Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении", — сообщил журналистам личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе.

Также на вопрос, связан ли этот отказ с опубликованным Минюстом видео, где Саакашвили принимает пищу, личный врач политика ответил утвердительно. По словам юриста, кадры изучил народный защитник Грузии, который осуществляет надзор за соблюдением прав человека на территории страны, и пришёл к выводу, что такие медицинские вмешательства не нарушают режим голодовки.