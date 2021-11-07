Теннисист Медведев проиграл Джоковичу в финале "Мастерса" в Париже
Наш спортсмен сумел взять первый сет, однако последующие два были за его соперником.
Фото © Tnani Badreddine / DeFodi Images via Getty Images
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже.
Матч, который продолжался более двух часов, завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу сербского теннисиста. Добавим, что для Джоковича это стал шестой турнир серии "Мастерс" в карьере.
Добавим, что между двумя лучшими теннисистами это был десятый матч. Пока что счёт 6:4 в пользу Джоковича.
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