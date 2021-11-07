Теннисист Медведев проиграл Джоковичу в финале "Мастерса" в Париже

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже.

Матч, который продолжался более двух часов, завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу сербского теннисиста. Добавим, что для Джоковича это стал шестой турнир серии "Мастерс" в карьере.