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Теннисист Медведев проиграл Джоковичу в финале "Мастерса" в Париже

Наш спортсмен сумел взять первый сет, однако последующие два были за его соперником.

7 ноября, 16:45
<p>Фото © Tnani Badreddine / DeFodi Images via Getty Images</p>

Фото © Tnani Badreddine / DeFodi Images via Getty Images

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже.

Матч, который продолжался более двух часов, завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу сербского теннисиста. Добавим, что для Джоковича это стал шестой турнир серии "Мастерс" в карьере.

Медведев второй раз подряд вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Париже

Медведев второй раз подряд вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Париже

Добавим, что между двумя лучшими теннисистами это был десятый матч. Пока что счёт 6:4 в пользу Джоковича.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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