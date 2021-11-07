На Урале девочка сбежала от приёмных родителей и попросила спасти от них своих сестёр

Видео © ВКонтакте / Наталья Крылова

Девочка-подросток сбежала от жестоких приёмных родителей в Среднеуральске и попросилась в детский дом. В семье ещё остаются её сёстры шести и четырёх лет, которых она хочет забрать с собой.

"В детском доме намного лучше. Там одевают и кормят вовремя. Девочек били. Сестру шлёпнули сильно, и она ударилась об лестницу, у нас двухэтажные кровати там", — рассказала она депутату Думы Асбестовского городского округа Наталье Крыловой, которая приехала её проведать.