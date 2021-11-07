На Урале девочка сбежала от приёмных родителей и попросила спасти от них своих сестёр
Школьница самостоятельно добралась до Екатеринбурга и спряталась у знакомых, чтобы её не вернули к мучителям.
Кадр из видео © "ВКонтакте" / Наталья Крылова
Видео © ВКонтакте / Наталья Крылова
Девочка-подросток сбежала от жестоких приёмных родителей в Среднеуральске и попросилась в детский дом. В семье ещё остаются её сёстры шести и четырёх лет, которых она хочет забрать с собой.
"В детском доме намного лучше. Там одевают и кормят вовремя. Девочек били. Сестру шлёпнули сильно, и она ударилась об лестницу, у нас двухэтажные кровати там", — рассказала она депутату Думы Асбестовского городского округа Наталье Крыловой, которая приехала её проведать.
Школьница самостоятельно добралась до Екатеринбурга и спряталась у знакомых, чтобы её не вернули к мучителям. По словам девочки, приёмные родители не покупали ей и ещё шестерым приёмным детям одежду и обувь, а также оставляли их одних на несколько дней. В пресс-службе Прокуратуры Свердловской области сообщили, что начали проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге не вернулись домой 14-летний подросток и его 10-летняя сестра. Их поисками занимались сутки. К счастью, ребят удалось найти живыми.
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