Байден планирует созвать новый глобальный саммит по коронавирусу

Президент США Джо Байден планирует созвать новый международный саммит по борьбе с ковидом в начале 2022 года. Об этом сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Вашингтон предложил более 1 млрд доз вакцины и уже передал различным странам более 225 миллионов доз. Салливан напомнил, что, по заявлениям ВОЗ и эпидемиологов, вакцинация — это то, что необходимо для окончательной победы над пандемией.

"Чтобы проследить за выполнением этих целей, госсекретарь США Энтони Блинкен проведёт мероприятие в поддержку развития этих задач в ноябре, а Байден снова соберёт мир в начале следующего года", — заявил помощник президента США в интервью телеканалу CNN.

Салливан подчеркнул, что на сентябрьском виртуальном саммите по коронавирусу и вопросам глобальной вакцинации именно Байден выступил с инициативой вакцинировать 70% населения мира к осени следующего года.