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Байден планирует созвать новый глобальный саммит по коронавирусу

На фоне заявления американского лидера Вашингтон планирует передать различным странам миллиард доз вакцины.

7 ноября, 17:27
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQOwyyytdRo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">joebiden</a></p>

Фото © Instagram / joebiden

Президент США Джо Байден планирует созвать новый международный саммит по борьбе с ковидом в начале 2022 года. Об этом сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Вашингтон предложил более 1 млрд доз вакцины и уже передал различным странам более 225 миллионов доз. Салливан напомнил, что, по заявлениям ВОЗ и эпидемиологов, вакцинация — это то, что необходимо для окончательной победы над пандемией.

"Чтобы проследить за выполнением этих целей, госсекретарь США Энтони Блинкен проведёт мероприятие в поддержку развития этих задач в ноябре, а Байден снова соберёт мир в начале следующего года", — заявил помощник президента США в интервью телеканалу CNN.

Салливан подчеркнул, что на сентябрьском виртуальном саммите по коронавирусу и вопросам глобальной вакцинации именно Байден выступил с инициативой вакцинировать 70% населения мира к осени следующего года.

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Ранее Лайф сообщал, что у помощника Байдена выявили ковид после визита американского лидера в Европу. В Белом доме заверили, что помощник с президентом в Европе не контактировал.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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