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Диетолог перечислила продукты для укрепления организма перед зимой

Специалист отметила, что в рацион нужно обязательно включить зелень, лук и чеснок.

7 ноября, 16:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Перед началом зимы россиянам следует включить в свой рацион продукты, содержащие витамины группы B и витамин С, это овощи и цитрусовые. Об этом рассказала врач-терапевт и специалист в области правильного питания диетолог Наталья Лазуренко.

"Самое главное — помнить про витамины группы B, а это овощи. И про витамин С, это цитрусовые. И про продукты, которые обладают влиянием на иммунную систему, то есть это зелень, специи, лук и чеснок", — сообщила специалист в беседе с Ura.ru.

Диетолог отметила, что в холодное время года следует делать упор на сезонные продукты. По словам Лазуренко, они будут более качественно наполнять организм необходимыми витаминами и микроэлементами. При этом специалист порекомендовала употреблять цитрусовые только в свежем виде, а не в виде сока.

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Ранее нутрициолог Наталья Коломоец назвала два продукта, которые укрепят иммунитет в период сезонной простуды. По словам специалиста, такой дуэт доставит в организм целый ряд важных витаминов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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