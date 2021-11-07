Американский военный нашёл способ "сдержать доминирование" России в Чёрном море

Офицер ВМС США Брайан Харрингтон считает, что военные учения в обход конвенции Монтрё помогут "сдерживать доминирование" России в Чёрном море. В беседе с The Hill он также отметил, что российские ракеты "Калибр" и ракетный комплекс "Бастион" обеспечивают Москве внушительную ударную мощь.

Согласно конвенции Монтрё, страны должны соблюдать правила по тоннажу при нахождении в Чёрном море. Однако, по мнению военного, группа схожих по взглядам стран может создать существенную мощь, чтобы обойти эти ограничения. Харрингтон предложил проводить военные учения с применением новейших вооружений и оперативной совместимости.