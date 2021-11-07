В Китае назвали "неприметную" российскую боевую машину кошмаром для вертолётов

Боеспособность российского самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" даёт возможность применять его не только для уничтожения тяжёлой наземной техники противника, но и летательных аппаратов, что делает его кошмаром для вертолётов и беспилотников. Такую оценку дал в своей колонке автор китайского медиапортала Sohu .

Боекомплект "Хризантемы-С", разработанной НПК "Конструкторское бюро машиностроения" в Коломне, состоит из двух типов противотанковых управляемых ракет: 9М123 с кумулятивной боевой частью и 9М123Ф с фугасной боевой частью. "Неприметной" боевой машине не помеха даже дымовая завеса противника, так как наводиться она может как по лазерному, так и радиолокационным каналам.

То есть она эффективна как против построек, танков и других боевых машин, так и против вертолётов и беспилотников, пишет автор статьи. "Хризантема-С" вооружена ракетами 9М123, скорость которых может достигать 1,2 Маха, а максимальная дальность — шести километров. По его мнению, у комплекса есть и недостатки. Один из них — отсутствие возможности запуска снарядов во время движения, только в стационарном положении. Кроме того, радиолокационная станция "Хризантемы-С" может подвергаться помехам.