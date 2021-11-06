Физик Есаков назвал оружие, перед которым беззащитны дроны Bayraktar

Турецкий беспилотник Bayraktar уязвим перед микроволновым оружием. Летательный аппарат может быть сбит им без расхода дорогих боеприпасов, рассказал заместитель директора Московского радиотехнического института РАН Игорь Есаков в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, "сводящая с ума" и выжигающая электронику микроволновая пушка может стать эффективным оружием в борьбе с дронами Bayraktar. Так, максимальная дальность атаки ударного беспилотника составляет около восьми километров. Он попадает в радиус действия дальнобойного микроволнового оружия.

"Более того, на данный момент это самый дешёвый способ выведения его из строя. В данный момент Bayraktar уязвим и для обычных систем радиоэлектронной борьбы, но турки могут исправить этот недостаток, систему связи другого их дрона, TAI Anka S, подавить уже неизмеримо сложнее. Защитить же Bayraktar от микроволнового оружия они не смогут", — заверил Есаков.