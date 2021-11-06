Украинского депутата с женой избили до полусмерти на трассе под Одессой
Парламентарий госпитализирован в тяжёлом состоянии, сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь. Преступников пока не нашли.
На трассе в Одесской области неизвестные до полусмерти избили депутата из Херсонской области и его супругу. Об этом сообщается на сайте Нацполиции по региону.
По данным ведомства, злоумышленники остановили автомобиль парламентария на дороге, после чего совершили нападение на чиновника и его жену. В результате политик в тяжёлом состоянии был госпитализирован, сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь.
"Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению", — пояснили в украинской Нацполиции.
Уточняется, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Рады назвал украинского президента Владимира Зеленского главным предателем страны и показал средний палец. Инцидент произошёл прямо на заседании парламента. После начала обвинительной речи нардепу попытались отключить микрофон, но это его не остановило.
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