Украинского депутата с женой избили до полусмерти на трассе под Одессой

На трассе в Одесской области неизвестные до полусмерти избили депутата из Херсонской области и его супругу. Об этом сообщается на сайте Нацполиции по региону.

По данным ведомства, злоумышленники остановили автомобиль парламентария на дороге, после чего совершили нападение на чиновника и его жену. В результате политик в тяжёлом состоянии был госпитализирован, сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь.

"Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению", — пояснили в украинской Нацполиции.







Уточняется, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.