Гитаристу "Коррозии металла" пришили палец, перерезанный болгаркой до кости

Гитарист группы "Коррозия металла" Игорь Королёв рассказал, что именно произошло с ним накануне. СМИ ранее сообщили, что музыкант отрезал себе палец болгаркой.

"Вчера, работая у себя на участке, возводя гараж, повредил руку болгаркой, уже выключил [её], относил на место и случайно задел по левой руке. Палец я себе не отрубал, но дошёл до кости, перерезал сухожилие, собственно, кровищи было много", — сказал Королёв.

Музыкант обратился в одну из московских больниц. Там ему провели операцию и наложили гипс, из-за которого где-то на месяц он выбыл из строя. Гитаристу предстоит реабилитация.