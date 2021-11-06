Гитаристу "Коррозии металла" пришили палец, перерезанный болгаркой до кости
По словам музыканта, "кровищи было много". Он отметил, что из-за гипса сможет играть на гитаре лишь где-то через месяц.
Кадр из видео © VK / Игорь Королёв
Гитарист группы "Коррозия металла" Игорь Королёв рассказал, что именно произошло с ним накануне. СМИ ранее сообщили, что музыкант отрезал себе палец болгаркой.
"Вчера, работая у себя на участке, возводя гараж, повредил руку болгаркой, уже выключил [её], относил на место и случайно задел по левой руке. Палец я себе не отрубал, но дошёл до кости, перерезал сухожилие, собственно, кровищи было много", — сказал Королёв.
Музыкант обратился в одну из московских больниц. Там ему провели операцию и наложили гипс, из-за которого где-то на месяц он выбыл из строя. Гитаристу предстоит реабилитация.
Ранее Лайф сообщал, что в Германии мужчина с ножом ранил трёх пассажиров поезда. Агрессора удалось задержать по горячим следам. Со слов очевидцев, он был в неадекватном состоянии. Версию теракта на данный момент полицейские исключают.
Комментариев: 0