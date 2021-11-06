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В Германии мужчина с ножом ранил трёх пассажиров поезда

Агрессора удалось задержать по горячим следам. Со слов очевидцев, он был в неадекватном состоянии. Версию теракта на данный момент полицейские исключают.

6 ноября, 10:42

Фото © Pexels

В Баварии неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров поезда, следовавшего из Регенсбурга в Нюрнберг. Как сообщает Bild, в результате действий злоумышленника пострадало три человека, двое из них получили тяжёлые ранения.

В настоящее время поезд остановлен, на месте работают сотрудники экстренных служб. Отмечается, что агрессора удалось задержать по горячим следам. По данным издания, им оказался 27-летний мужчина арабского происхождения. Со слов очевидцев, нападавший был в неадекватном состоянии, не исключено, что у него есть проблемы с психикой.

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Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося, на данный момент версия теракта исключается. Все пострадавшие госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

Ранее Лайф сообщал, что по меньшей мере 15 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на пассажиров поезда в городе Тёфу в префектуре Токио. Агрессор разлил в вагоне горючую жидкость и поджёг её. В результате пожара обгорело несколько сидений. При этом как минимум один человек потерял сознание во время атаки. На допросе 24-летний злоумышленник объяснил свои мотивы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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