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Режиссёр Стивен Спилберг продал 86-метровую яхту за 130 млн евро

На смену одному из самых узнаваемых суден легенда Голливуда уже заказал суперяхту побольше.

6 ноября, 10:31
<p>Яхта "Семь морей". Фото © <a href="https://yachtoteka.ru/yacht/registr/seven-seas" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yachtoteka.ru</a></p>

Яхта "Семь морей". Фото © Yachtoteka.ru

Американский кинорежиссёр Стивен Спилберг продал свою 86-метровую яхту Seven Seas ("Семь морей"), которую ему построили в 2010 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что новым владельцем судна стала компания Zekelman Investments, связанная с канадским сталелитейным миллиардером Барри Зекельманом. Как уточнило издание Forbes со ссылкой на брокеркскую фирму Merle Wood of Merle Wood & Associates, организовавшую сделку, за яхту компания заплатила 130 миллионов евро.

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При этом, уточняет издание, режиссёр уже заказал себе судно большего размера. Теперь в его распоряжении будет 109-метровая яхта, которую, как и прошлую, ему построит нидерландская фирма Oceanco.

"Семь морей" является одной из самых узнаваемых и дорогих яхт в мире. На ней есть вертолётная площадка, комната для массажа и спортивный зал, а также бассейн с пятиметровой стеной из бронированного стекла, превращающейся в домашний кинотеатр.

А ранее журнал Forbes признал Илона Маска богатейшим человеком в истории после того, как состояние бизнесмена за пару дней выросло более чем на 40 миллиардов долларов. Он обошёл основателя компании Amazon Джеффа Безоса, активы которого в июле оценивались в 212 миллиардов долларов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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