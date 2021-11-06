Режиссёр Стивен Спилберг продал 86-метровую яхту за 130 млн евро

Американский кинорежиссёр Стивен Спилберг продал свою 86-метровую яхту Seven Seas ("Семь морей"), которую ему построили в 2010 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что новым владельцем судна стала компания Zekelman Investments, связанная с канадским сталелитейным миллиардером Барри Зекельманом. Как уточнило издание Forbes со ссылкой на брокеркскую фирму Merle Wood of Merle Wood & Associates, организовавшую сделку, за яхту компания заплатила 130 миллионов евро.

При этом, уточняет издание, режиссёр уже заказал себе судно большего размера. Теперь в его распоряжении будет 109-метровая яхта, которую, как и прошлую, ему построит нидерландская фирма Oceanco.

"Семь морей" является одной из самых узнаваемых и дорогих яхт в мире. На ней есть вертолётная площадка, комната для массажа и спортивный зал, а также бассейн с пятиметровой стеной из бронированного стекла, превращающейся в домашний кинотеатр.