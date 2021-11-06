Рябков: В НАТО не спешат определиться, кто представит интересы альянса в России
Замглавы МИД РФ отметил, что раньше эти функции выполняла дипмиссия Бельгии. Он подчеркнул, что Москве от такого поведения организации "ни холодно ни жарко".
Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Страны НАТО не торопятся принять решение, кто из послов будет представлять интересы Североатлантического альянса в России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.
"Поскольку отношений и диалога нет, они, видимо, не спешат. Нас это тоже вполне устраивает, нам ни холодно ни жарко от того, что мы не обладаем этой информацией. Когда они там с мыслями своими соберутся, тогда мы что-то от них услышим", — сказал дипломат.
Рябков отметил, что раньше НАТО представляло Посольство Бельгии в Москве, однако в альянсе могут решить по-другому.
Напомним, в октябре глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.
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