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Рябков: В НАТО не спешат определиться, кто представит интересы альянса в России

Замглавы МИД РФ отметил, что раньше эти функции выполняла дипмиссия Бельгии. Он подчеркнул, что Москве от такого поведения организации "ни холодно ни жарко".

6 ноября, 10:20

Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Страны НАТО не торопятся принять решение, кто из послов будет представлять интересы Североатлантического альянса в России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

"Поскольку отношений и диалога нет, они, видимо, не спешат. Нас это тоже вполне устраивает, нам ни холодно ни жарко от того, что мы не обладаем этой информацией. Когда они там с мыслями своими соберутся, тогда мы что-то от них услышим", — сказал дипломат.

Рябков считает текущее напряжение в отношениях России и США опаснее холодной войны

Рябков считает текущее напряжение в отношениях России и США опаснее холодной войны

Рябков отметил, что раньше НАТО представляло Посольство Бельгии в Москве, однако в альянсе могут решить по-другому.

Напомним, в октябре глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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