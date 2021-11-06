Рябков: В НАТО не спешат определиться, кто представит интересы альянса в России

Страны НАТО не торопятся принять решение, кто из послов будет представлять интересы Североатлантического альянса в России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

"Поскольку отношений и диалога нет, они, видимо, не спешат. Нас это тоже вполне устраивает, нам ни холодно ни жарко от того, что мы не обладаем этой информацией. Когда они там с мыслями своими соберутся, тогда мы что-то от них услышим", — сказал дипломат.

Рябков отметил, что раньше НАТО представляло Посольство Бельгии в Москве, однако в альянсе могут решить по-другому.