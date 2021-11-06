Консультации РФ и США по двусторонним вопросам пройдут в середине ноября
По словам замглавы МИД РФ, мероприятие будет проведено в третьей стране. Где именно, пока не уточняется.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, когда пройдут экспертные консультации по вопросам двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. В них примут участие представители российского внешнеполитического ведомства и сотрудники Госдепартамента.
"Состоятся они в ближайшие пару недель, в середине месяца, в третьей стране", — приводит ТАСС слова дипломата.
По словам Рябкова, визовый вопрос будет на "переднем плане" на экспертных консультациях. Россию представят руководители соответствующих подразделений. Как указал дипломат, американская сторона пока демонстрирует нежелание договориться о работе дипмиссий. Вашингтон, как утверждает замглавы МИД, при наличии политической воли мог бы в течение нескольких дней нарастить количество персонала, занятого в консульском отделе Посольства США в Москве.
Ранее в МИД РФ заявили, что США и Россия ведут диалог по стратегической стабильности. В ведомстве отметили, что при администрации Трампа стороны проводили встречи, однако "предметных дискуссий не происходило".
Напомним, американский лидер Джо Байден был "преисполнен надеждой" в связи с переговорами США и РФ по стратстабильности. Первая очная встреча делегаций состоялась в Женеве летом. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности.
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