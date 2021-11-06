Консультации РФ и США по двусторонним вопросам пройдут в середине ноября

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, когда пройдут экспертные консультации по вопросам двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. В них примут участие представители российского внешнеполитического ведомства и сотрудники Госдепартамента.

"Состоятся они в ближайшие пару недель, в середине месяца, в третьей стране", — приводит ТАСС слова дипломата.

По словам Рябкова, визовый вопрос будет на "переднем плане" на экспертных консультациях. Россию представят руководители соответствующих подразделений. Как указал дипломат, американская сторона пока демонстрирует нежелание договориться о работе дипмиссий. Вашингтон, как утверждает замглавы МИД, при наличии политической воли мог бы в течение нескольких дней нарастить количество персонала, занятого в консульском отделе Посольства США в Москве.

Ранее в МИД РФ заявили, что США и Россия ведут диалог по стратегической стабильности. В ведомстве отметили, что при администрации Трампа стороны проводили встречи, однако "предметных дискуссий не происходило".