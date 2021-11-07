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Камера сняла, как мощный взрыв разнёс кафе в Актау

На данный момент неизвестно, находились ли люди в здании в момент ЧП.

7 ноября, 17:35

Скриншот видео © Twitter / AdaetsX

Видео © Twitter / AdaetsX

В одном из микрорайонов города Актау в Казахстане произошёл взрыв в двухэтажном кафе "Аянат". В результате происшествия произошло полное разрушение строения, обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщает агентство ZTB Qazaqstan, взрыв прогремел 7 ноября около 21:20 по местному времени. На данный момент неизвестно, находились ли люди в здании в момент ЧП.

"Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются", — передаёт Tengrinews.kz слова официального представителя МЧС.

Ранее сообщалось, что взрыв частично разрушил ангар в промзоне в Екатеринбурге.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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