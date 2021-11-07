Украина решила импортировать из Белоруссии в 27 раз больше электроэнергии
Уточняется, что поставки будут осуществляться в течение всего месяца.
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Украинские энергопоставщики 8 ноября собираются импортировать из Белоруссии почти в 27 раз больше электроэнергии, чем было ранее. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Предполагается, что поставки пойдут по ровному графику — без перерывов, а также увеличения или уменьшения мощности — с 00:00 до 23:00 понедельника, 8 ноября. Заявка сделана на 400 МВт, ранее она составляла 15 МВт.
Напомним, что 6 ноября Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Уточняется, что поставки будут осуществляться в течение ноября. Их график сформирован белорусской стороной с учётом имеющихся у неё технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.
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