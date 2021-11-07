Украина решила импортировать из Белоруссии в 27 раз больше электроэнергии

Украинские энергопоставщики 8 ноября собираются импортировать из Белоруссии почти в 27 раз больше электроэнергии, чем было ранее. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Предполагается, что поставки пойдут по ровному графику — без перерывов, а также увеличения или уменьшения мощности — с 00:00 до 23:00 понедельника, 8 ноября. Заявка сделана на 400 МВт, ранее она составляла 15 МВт.