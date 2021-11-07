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Из-за массовой драки с участием десятков людей в Подмосковье возбудили дело

Предположительно, потасовка началась на бытовой почве из-за словесной перепалки.

7 ноября, 17:05
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Кадр из видео © VK / Sud Mraza

По факту массовой драки в подмосковном Домодедове, в которой принимали участие десятки людей, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Правоохранительные органы задержали семерых молодых людей, активно принимавших участие в массовой драке в подмосковном городе, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, конфликт между группой граждан произошёл на бытовой почве из-за словесной перепалки. Полицейские продолжают работу по установлению остальных участников драки.

Ранее Лайф рассказывал, что массовая драка с участием десятков людей в Подмосковье попала на видео. После появления ролика в Сети было задержано пять человек.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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