Из-за массовой драки с участием десятков людей в Подмосковье возбудили дело

По факту массовой драки в подмосковном Домодедове, в которой принимали участие десятки людей, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Правоохранительные органы задержали семерых молодых людей, активно принимавших участие в массовой драке в подмосковном городе, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, конфликт между группой граждан произошёл на бытовой почве из-за словесной перепалки. Полицейские продолжают работу по установлению остальных участников драки.